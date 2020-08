Governo de SP propõe reforma com corte de benefícios e extinção de empresas

O governo de São Paulo enviou na noite desta quarta-feira, 12, à Assembleia Legislativa um projeto de reforma que propõe um corte linear de 20% em todos os benefícios concedidos com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conforme antecipou reportagem do Estadão.

Todos os anos, o governo do Estado deixa de arrecadar R$ 40 bilhões de ICMS, por causa dos incentivos que são dados a empresas e setores que investirem no Estado. A previsão de arrecadação para o ano que vem, só com o ICMS, é de R$ 141 bilhões.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o governador do Estado, João Doria (PSDB), divulgou que testou positivo para a covid-19.

O texto também prevê a extinção de 11 empresas estaduais, entre autarquias e fundações, até o início do ano que vem, em uma tentativa de amortecer os impactos nas receitas causados pela pandemia do novo coronavírus.

Com a proposta, o governo pretende cortar 5.600 vagas no funcionalismo e elevar a arrecadação em R$ 8 bilhões, com a extinção de empresas como a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) e a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, entre outras.

O projeto, que será publicado no Diário Oficial legislativo desta quinta-feira, 13, também prevê um programa de demissão voluntária para servidores com contratos do tipo CLT./COLABOROU DOUGLAS GAVRAS