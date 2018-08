Governo decide destinar R$ 878 milhões para capitalizar Caixa

BRASÍLIA- O governo bateu o martelo e vai destinar R$ 878 milhões para capitalizar a Caixa Econômica Federal, segundo apurou o Estadão/Broadcast. A operação é necessária para que o banco público cumpra em 2019 normas internacionais que exigem mais capital próprio para fazer frente ao risco de perdas nas operações de crédito. A necessidade da Caixa é de R$ 2 bilhões, e novos aportes dependerão de espaço adicional no Orçamento, informou um integrante da equipe econômica.

O valor da capitalização foi definido hoje em reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), formada pelos ministros da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento. A decisão do governo de capitalizar a Caixa foi antecipada pelo Estadão/Broadcast em julho. Como mostrou a reportagem na ocasião, o Banco Central já autorizou a transação, que deve ser feita em duas parcelas até o fim do ano.

O governo tinha um espaço de cerca de R$ 1,2 bilhão para destinar a despesas que ficam fora do teto de gastos - como é o caso de uma capitalização de empresa estatal. A Caixa recebeu prioridade, mas a Telebrás também foi contemplada com um aporte de R$ 300 milhões. Um projeto de lei precisará ser enviado ao Congresso Nacional para incluir a previsão dos recursos no Orçamento.

Há pelo menos três anos, o banco vinha pedindo ao Ministério da Fazenda um reforço no capital - o que sempre foi negado porque a equipe econômica cobrava um ajuste do banco que previa mudanças na sua política de gestão, inclusive com revisão da expansão do crédito.

Outros R$ 666,6 milhões ainda podem ser distribuídos a despesas dos ministérios, dentro do teto de gastos. Sobre esses valores, no entanto, não houve decisão. Segundo apurou a reportagem, a disputa está grande entre as pastas, principalmente em ano eleitoral, e a demanda supera o valor disponível.

Ficou acertado que haverá nova reunião da Junta de Execução Orçamentária nos próximos dias para definir o que é possível atender entre as necessidades dos ministérios.

Privatização da Eletrobrás no Orçamento 2019

Como mostrou o Estadão/Broadcast mais cedo, o governo vai incluir na previsão de receitas no Orçamento de 2019 os R$ 12 bilhões que serão obtidos com a privatização da Eletrobras. A medida é necessária para garantir o cumprimento da meta fiscal do ano que vem, que permite déficit de até R$ 139 bilhões. Parte desse dinheiro pode ajudar em novas capitalizações de estatais.

Segundo uma fonte da área econômica, a inclusão desses recursos vai ajudar não só a equilibrar o Orçamento, mas também a garantir uma "sobra" de receitas em relação à meta, pois não será possível elevar gastos já travados no teto constitucional.

Uma parte dessa folga pode ser destinada para a capitalização de algumas estatais em 2019, despesa que não fica sujeita ao teto de gastos. A definição sobre quais empresas receberão a injeção de recursos, porém, deve ficar apenas para o próximo governo. Nesse caso, os valores ficariam em uma reserva, sem indicação das estatais contempladas.

Há ainda expectativa de que parte das receitas obtidas com a privatização da Eletrobras possam ajudar a entregar um resultado primário menos negativo do que o permitido pela meta fiscal de 2019.