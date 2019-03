Governo deve anunciar em breve acordo sobre megaleilão de pré-sal

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira, 25, que o governo deve anunciar nos próximos dias o acordo em torno da renegociação do contrato das áreas de cessão onerosa.

Ele comentou que o negócio foi fechado durante discurso em evento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

"A cessão onerosa, estava uma briga de Executivo com o Legislativo e o negócio não andava, não andava, não andava. Quer dizer, dinheiro parado embaixo do mar lá esperando a gente, e a gente não vai porque é o jogo do perde-perde. Resultado: sentamos com o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Conversa vai, conversa vem, puf, fechamos o negócio, devemos anunciar nos próximos dias também", afirmou.

Entenda

A cessão onerosa foi fundamental no processo de capitalização da Petrobrás, em 2010. A operação permitiu que o governo cedesse, sem licitação, cinco bilhões de barris de petróleo do pré-sal à empresa pelo valor de R$ 74,8 bilhões. Em troca, o governo comprou R$ 42,9 bilhões em ações da companhia e manteve sua participação acionária.

Como o contrato tem “zonas cinzentas”, tanto a União quanto a Petrobrás argumentavam ser credoras nessa renegociação e ter direito a receber valores bilionários. A lei aprovada na Câmara e em tramitação no Senado deixa esses critérios mais claros e dá conforto aos técnicos para assinar um acordo.