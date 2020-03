Governo deve reduzir a zero a projeção do PIB deste ano

BRASÍLIA - Menos de dez dias após a revisão da expansão do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, para 2,1%, ocorrida em 11 de março, o governo deve reduzir para zero a projeção de crescimento da economia, devido aos efeitos da pandemia de coronavírus na economia.

A nova previsão será divulgada na próxima sexta-feira, 20, por meio do relatório de receitas e despesas do orçamento de 2020. Na semana passada, o mercado estimou uma alta de 1,68% para o PIB deste ano, segundo pesquisa conduzida pelo Banco Central, e divulgada na última segunda-feira, 16.

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, já afirmou, porém, que "várias projeções" de analistas já indicam um percentual entre zero e 0,5% para o PIB de 2020. Mais cedo, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, disse à CBN que a maioria das estimativas do mercado para o PIB caiu para zero. Ele disse acreditar que a do governo vai ficar próxima as estimativas de mercado entre zero e 0,5%. Mas é a Secretaria de Política Econômica (SPE), sob comando de Adolfo Sachsida, a área responsável pela revisão da projeção.

Para diminuir o impacto da pandemia de coronavírus na economia, o governo tem anunciado uma série de ações nos últimos dias. Ao todo, com as medidas anunciadas nesta quarta-feira, o impacto total é de R$ 170 bilhões, informou o governo.