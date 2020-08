Governo diz que frigoríficos brasileiros têm rígidos protocolos, mas não há 'risco zero'

XANGAI - Uma amostra de asas de frango importado do Brasil pela cidadade chinesa de Shenzhen, ao sul do país, testou positivo para o coronavírus, disse o governo local nesta quinta-feira, 13, gerando temores de que embarques de alimentos contaminados possam causar novos surtos.

Centros locais de controle de doenças testaram uma amostra de superfície tirada das asas de frango congeladas como parte de análises de rotina realizadas sobre carnes e frutos do mar importados desde junho, quando um novo surto em Pequim foi associado a um mercado atacadista de alimentos na cidade de Xinfadi.

Leia Também Associação de produtores avalia alerta da China sobre coronavírus, mas nega transmissão por carne

Por meio do número do lote citado no comunidaco do governo chinês, identificou-se que o produto é da Aurora Alimentos, de Santa Catarina. A empresa divulgou nota em que afirma não ter sido notificada oficialmente pelas autoridades chinesas de que a amostra testada é de uma de suas unidades. Diz ainda que "todas as medidas estabelecidas pelas autoridades públicas, relativas ao combate à pandemia, estão sendo integralmente seguidas e cumpridas" pela empresa.

O Ministério da Agricultura também informou na tarde desta quinta-feira que “até o momento não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas” sobre a suposta detecção de traços de coronavírus em lote de asas de frango brasileiro importado pelo país. Ao Estadão/Broadcast disse que, logo após a notícia veiculada na imprensa da província chinesa, acionou o adido agrícola em Pequim, "que consultou a Administração Geral de Aduanas da China (GACC) buscando as informações oficiais que esclareçam as circunstâncias da suposta contaminação”. O GACC é o órgão do governo chinês responsável pela habilitação de estabelecimentos exportadores e que também realiza o controle de mercadorias na aduana.

No comunicado, o ministério destacou que outras amostras do mesmo lote foram coletadas, analisadas e os resultados foram negativos, segundo informações do governo de Shenzhen, e que as pessoas que manusearam o material também testaram negativo para covid-19. “O Mapa ressalta que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há comprovação científica de transmissão do vírus da covid-19 a partir de alimentos ou embalagens de alimentos congelados”, afirmou.

A pasta disse, ainda, que “reitera a inocuidade dos produtos produzidos nos estabelecimentos” sob o Serviço de Inspeção Federal (SIF) - sistema de controle e credenciamento de frigoríficos. “Visto que obedecem a protocolos rígidos para garantir a saúde pública”, destaca a nota.

Também nesta quinta-feira, amostras de outro pacote de camarões congelados do Equador vendidos na cidade de Xi'An, no noroeste da China, testaram positivo para o vírus, disseram autoridades locais.

As descobertas vêm um dia depois que traços do coronavírus que causa a covid-19 terem sido descobertas em embalagens de camarões congelados também do Equador em uma cidade na província de Anhui, ao leste do país. A China tem aumentado as análises em portos devido a preocupações com importações de alimentos.

Autoridades de saúde de Shenzhen disseram que rastrearam e testaram todos que possam ter tido contato com os alimentos potencialmente contaminados e que todos resultados foram negativos.

Além dos testes em contêineres de carnes e frutos do mar que chegam aos principais portos nos últimos meses, a China suspendeu algumas importações de carnes de diversas origens, incluindo o Brasil, desde meados de junho.

O chefe de microbiologia do laboratório do Centro Nacional de Avaliação de Segurança Alimentar da China, Li Fengqin, disse a jornalistas em junho que a possibilidade de alimentos congelados causarem novas infecções não poderia ser descartada. / COM REUTERS