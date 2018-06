Governo do DF vai divulgar lucro de postos de combustível na internet

Após a greve dos caminhoneiros, o governo do DF anunciou a criação de um site para dar mais transparência ao preço final do combustível. Os cidadãos poderão digitar no site da Secretaria da Fazenda do DF quanto pagaram pelo litro nos postos e serão informados do preço que foi pago pelo combustível nas refinarias e nas distribuidoras.

+ Dólar fecha em R$ 3,81, maior cotação desde março de 2016

Dessa maneira, será possível saber qual foi a margem de lucro do dono do posto de combustível que vendeu o produto ao cidadão.

O site estará disponível aos consumidores na próxima segunda-feira, 11. O anúncio foi feito pelo governador do DF, Rodrigo Rollemberg. De acordo com ele, até 30 de junho, para efeito da base de cálculo de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), permanecerá o valor de R$ 4,29 para o litro de gasolina.

+ CELSO MING: A Petrobrás sob a carga de fatores políticos

Gás de cozinha. De acordo com o governo de Brasília, o fornecimento do botijão de gás P13 está em 30 mil unidades por dia, 10 mil a mais que a média diária de consumo. Com isso, até a quarta-feira, 06, o abastecimento deverá ser normalizado.