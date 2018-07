Governo doa R$ 792 mil para restauração de Basílica na Palestina

BRASÍLIA - O governo brasileiro vai doar R$ 792 mil para o Estado da Palestina para a restauração da Basílica da Natividade, na cidade de Belém. A doação consta de medida provisória publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, assinada pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia.

A doação será efetivada por termo firmado pela União, via Ministério das Relações Exteriores, e será bancada por dotação orçamentária do próprio ministério. O Brasil é um dos países participantes do projeto de restauração da Basílica, que deve custar, no total, cerca de US$ 20 milhões.

A Basílica da Natividade foi erguida no local onde se acredita ter nascido Jesus Cristo. Sua construção teve início no ano de 339 e desde 2013 passa por uma grande reforma. O local recebe milhões de turistas por ano e não passava por reformas havia 300 anos. A Autoridade Palestina doou parte dos recursos para a obra. Países europeus também têm doado dinheiro para custear a ação./ COM AGÊNCIA BRASIL