Governo eleva limite para financiamento habitacional com FGTS para R$ 1,5 milhão

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aumentará para R$ 1,5 milhão por imóvel o limite de financiamento habitacional com recursos do FGTS, segundo fontes que acompanharam as discussões. O limite que está em vigor é de R$ 950 mil, mas a ampliação foi adotada para estimular o setor da construção civil.

O CMN se reuniu no início da tarde desta terça-feira, 31, mas os votos só serão divulgados às 18h. No ano passado, vigorou o limite de R$ 1,5 milhão, mas a ampliação do limite se encerrou em dezembro.

O CMN também retirou a obrigatoriedade de aplicação mínima de 80%, dos 65% de direcionamento, em operações do Sistema Financeiro Habitacional (SFH). Além disso, de acordo com fontes, o conselho permitirá a contratação de financiamentos fora do SFH que sejam atualizados por índices de preços. Os financiamentos do SFH utilizam recursos da poupança e do FGTS.