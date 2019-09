Governo espera arrecadar R$ 20 bi com tributação de férias, 13º e hora extra em acordo trabalhista De acordo com nova lei, valores de acordos não poderão ser declarados apenas como indenizatórios quando envolverem questões claramente remuneratórias; estimativa de arrecadação em dez ano foi feita com base no total pago na Justiça em 2018