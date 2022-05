Governo fará aposta em hidrogênio verde

BRASÍLIA - O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, afirmou, na sexta-feira, que o governo vai lançar nos próximos dias uma “grande chamada” para empreendedores e pesquisadores envolvidos na área de combustíveis e hidrogênio verde, iniciativa que terá investimento de R$ 100 milhões.

Durante painel do Congresso Mercado Global de Carbono, ao lado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, Alvim afirmou que o hidrogênio vai permitir melhor distribuição de energia limpa no Brasil. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro vem cobrando a pasta sobre o assunto.

Sobre o mercado regulado de carbono no Brasil, Alvim disse que haverá um trabalho científico de adequação metodológica para mensuração dos créditos no Brasil, para que haja validação pela comunidade científica internacional. “É um desafio para nossa ciência.”

“Só com a ciência vamos garantir metodologia e critérios mínimos para que esse mercado aconteça e que o mundo reconheça o crédito de carbono brasileiro como um crédito especial, com alta integridade ambiental”, afirmou Joaquim Leite. Segundo o ministro do Meio Ambiente, será também necessário “aprimorar a ciência para a realidade brasileira”.