Governo faz 'cartilha de bolso' sobre reforma da Previdência

BRASÍLIA - O governo produziu uma "cartilha de bolso" sobre a reforma da Previdência e começou a distribuir o material nesta terça-feira, 26, para deputados e senadores. O material compacto tem sete páginas e traz na capa o slogan: "Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil".

Na parte interna, traz comentários breves sobre os principais pontos da reforma, como idade mínima, transição e o benefício de prestação continuada (BPC).

"A Nova Previdência vai combater privilégios. Todos vão ter de seguir novas regras. Servidores públicos, militares e políticos, assim como todos os brasileiros, terão de se adaptar para garantir o equilíbrio do sistema previdenciário e o futuro do nosso país", diz a cartilha.

O secretário especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, programou para esta terça-feira uma série de reuniões com parlamentares para falar sobre a reforma.

Um dos encontros foi na sede do PSD em Brasília - o partido tem 35 eleitos na Câmara. Marinho chegou acompanhado de outros técnicos da secretaria. Entre as dúvidas de parlamentares da sigla estavam questões relacionadas à aposentadoria rural, contribuição patronal e regras para militares.

Depois de um almoço na Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), ele tinha na agenda uma reunião com a bancada do PSDB na Câmara e, mais tarde, com a bancada do PR.

Há também a possibilidade de o secretário acompanhar reunião do presidente da República Jair Bolsonaro com os líderes da Câmara, no fim da tarde, no Palácio do Planalto.