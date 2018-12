Governo federal pagou R$ 629 milhões em dívidas de Estados e municípios em novembro

BRASÍLIA - O Tesouro Nacional honrou R$ 629,28 milhões em dívidas não pagas por Estados e municípios em novembro, de acordo com relatório divulgado pelo órgão.

Os débitos que precisaram ser pagos pela União são principalmente do Estado de Rio de Janeiro, que somaram R$ 618,11 milhões. Outros R$ 8,97 milhões foram pagos por conta de atrasos do Estado de Roraima e R$ 2,19 milhões da prefeitura de Natal (RN).

Os valores se referem a empréstimos feitos com garantia do Tesouro Nacional, que são pagos pela União em caso de atrasos nos pagamentos pelos entes. Neste ano, o total pago chega a R$ 4,204 bilhões.

Por conta da inadimplência, os Estados de Roraima e a prefeitura de Natal estão impedidos de contratar novos empréstimos com garantias da União, assim como os Estados de Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte e as prefeituras de Chapecó (SC) e Cachoeirinha (RS). O Rio de Janeiro, no entanto, não está impedido de contratação por ter aderido ao regime de recuperação fiscal.