Governo gasta R$4,5 bi com PAC em 2007 Em 2007, o governo brasileiro gastou 4,5 bilhões de reais em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que representou 27 por cento dos 16,5 bilhões de reais destinados ao projeto no Orçamento, segundo dados divulgados nesta terça-feira. No balanço do primeiro aniversário do PAC, o governo informou ainda que no ano passado foram comprometidos 97 por cento dos recursos do PAC. O governo está monitorando 2.126 empreendimentos dentro do PAC. Desse total, 86 por cento estão caminhando em ritmo que o governo considerada adequado; 12 por cento exigem atenção e 2 por cento são considerados preocupantes, segundo relatório. "Apesar dos percalços do final de 2007 na área fiscal, 2008 começa com boas perspectivas para o PAC", avaliou o governo no relatório, referindo-se à não-aprovação da CPMF, que representa uma perda de quase 40 bilhões de reais no Orçamento deste ano. Entre as obras previstas no PAC este ano estão a concessão da BR 116-324 na Bahia; licitações para obras em nove aeroportos e o leilão de construção da usina hidrelética de Jirau. (Por Isabel Versiani)