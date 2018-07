Governo inclui irrigação no plano de desestatização O governo federal publicou hoje decreto incluindo no Programa Nacional de Desestatização o projeto de Irrigação Pontal, no município de Petrolina (PE). Trata-se do primeiro projeto de licitação da Parceria Público Privada (PPP) no setor. Segundo o secretário-executivo da área de Infra-estrutura da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Guilherme Gonçalves de Oliveira, a minuta do edital já está pronta, no Ministério do Planejamento, e a previsão é que ele seja publicado em abril deste ano. São 7.897 néctares de área irrigáveis e 66% da estrutura necessária já foi implantada pelo governo federal, em 10 anos. O vencedor da concessão ficará responsável pelo projeto por um prazo de 25 anos.