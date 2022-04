Governo indica José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras

BRASÍLIA E RIO - O governo federal indicou José Mauro Ferreira Coelho para presidente da Petrobras. Marcio Andrade Weber será indicado para presidir o Conselho de Administração da petroleira. Os nomes foram confirmados pelo Ministério de Minas e Energia.

Coelho é presidente do Conselho de Administração da PPSA, estatal responsável por negociar a parte da União na exploração do pré-sal e já foi ex-secretário de Petróleo e Gás do MME de abril de 2020 a outubro de 2021. Era considerado o "braço-direito" do ministro.

Antes, atuou por 12 anos na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal responsável pelo planejamento do setor elétrico, sendo seu último posto o de diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis na EPE.

Márcio Weber é atual conselheiro da empresa. Foi membro da Diretoria de Serviços da Petrobras Internacional (Braspetro) e Diretor da Petroserv S.A.

Para terem efeito, as duas indicações precisam ser confirmadas pela assembleia geral ordinária da Petrobras. A próxima reunião do colegiado deve acontecer daqui a uma semana, em 13 de abril.

As indicações ocorrem depois das desistências do economista Adriano Pires e do empresário Rogério Landim, que desistiram dos postos por conflitos de interesses. A análise de governança da estatal, chamada “Background Check de Integridade” (BCI), que não chegou a ser concluída, traria exigências sobre conflito de interesse dos dois.

Pires teria de abrir mão de todos os contratos de longo prazo que a sua consultoria, o Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), possui com as petroleiras e empresas de gás. Ele achou que bastaria simplesmente para passar para o filho, Pedro Rodrigues Pires, sócio da consultoria do pai, os contratos de longo prazo de consultoria. Mas não é permitido pelas regras de governança da estatal.

Os demais nomes indicados para serem votados na próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 13 de abril permanecem os mesmos da primeira lista, com a inclusão dos novos indicados: Marcio Andrade Weber; Jose Mauro Ferreira Coelho; Sonia Julia Sulzbeck Villalobos; Ruy Flaks Schneider; Luiz Henrique Caroli; Murilo Marroquim de Souza; Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Karrer.