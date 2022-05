Governo deve indicar Iêda Cagni para conselho de administração da Petrobras

BRASÍLIA - O governo Jair Bolsonaro deve indicar Iêda Cagni para presidir o conselho de administração da Petrobras, depois da mudança feita na presidência da estatal. Além de Cagni, o governo deve mudar as outras cinco vagas a que tem direito na composição do conselho.

Na segunda-feira, 23, Bolsonaro demitiu o terceiro presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, com pouco mais de 40 dias no cargo. A fritura de Coelho foi antecipada pelo Estadão no dia 13 de maio, assim como a preferência por Caio Paes de Andrade, aliado do ministro da Economia, Paulo Guedes, que deve assumir o cargo.

Cagni está há um ano na presidência do conselho de administração do BB. Ela é procuradora da Fazenda Nacional, graduada em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis, com especialização em Direito Público, e mestrado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Participou dos Conselhos Fiscais da Valec, da gestora de recursos do BB e também foi integrante do conselho de administração do Serpro e da Embasa, companhia baiana de saneamento.