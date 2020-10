Governo lança edital para estudos de concessão de 17 aeroportos, incluindo Santos Dumont e Congonhas

BRASÍLIA - O Ministério da Infraestrutura lançou nesta quinta-feira, 8, o edital de chamamento público para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos que subsidiem a modelagem da concessão de 17 aeroportos no País. Essa é a primeira fase para a concessão pela 7ª rodada de leilões do setor, prevista para ocorrer em 2022.

Leia Também Governo muda exigências de pilotos para reduzir custos na aviação

Entre os aeroportos objetos do edital estão o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e os de Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, usou o Twitter nesta manhã para comemorar o lançamento do edital. "Boa notícia. Lançado hoje no Diário Oficial 1º passo p/ concessão de +17 aeroportos pela 7ª rodada de leilões do setor em 2022. Incluindo Santos Dumont/RJ e Congonhas/SP. Antes, no 1º trimestre de 2021, outros 22 aeroportos serão leiloados. Blocos com Curitiba, Goiânia e Manaus", postou o ministro.

Boa notícia. Lançado hoje no Diário Oficial 1o passo p/ concessão de +17 aeroportos pela 7a rodada de leilões do setor em 2022. Incluindo Santos Dumont/RJ e Congonhas/SP. Antes, no 1o trimestre de 2021, outros 22 aeroportos serão leiloados. Blocos com Curitiba, Goiânia e Manaus pic.twitter.com/vEbxIJpKWo — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 8, 2020

Estão ainda nesta 7ª rodada o Aeroporto Ten.Cel. Aviador César Bombato, em Uberlândia (MG); Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros (MG); Aeroporto Mario de Almeida Franco, Uberaba (MG); Aeroporto de Jacarepaguá/RJ - Roberto Marinho; Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro; Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, Macapá (AP); Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, Santarém (PA); Aeroporto João Corrêa da Rocha, Marabá (PA); Aeroporto Carajás, Parauapebas (PA); Aeroporto de Altamira (PA); Aeroporto de Campo Grande (MS); Aeroporto de Corumbá (MS); Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, São José dos Campos (SP); e Aeroporto Internacional de Ponta Porã (MS).