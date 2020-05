Governo lança novo site para consulta a auxílio emergencial de R$ 600

Até a última segunda-feira, 13, a Caixa Econômica informou que pelo menos 34 milhões de pessoas solicitaram o auxílio emergencial de R$ 600 oferecido pelo governo federal desde a abertura do processo de cadastramento, no último dia 7. Mesmo assim, muitos ainda esperam uma resposta para a solicitação.

De acordo com o banco, após o cidadão preencher todos os dados no site ou no aplicativo para iOS ou Android, é feita a análise dos critérios de elegibilidade do benefício. O prazo de retorno da solicitação é de até cinco dias úteis e o solicitante pode acompanhar o resultado pelo próprio aplicativo.

Para Entender Saiba tudo sobre o auxílio emergencial de R$ 600 Trabalhadores informais, autônomos, desempregados e MEIs já podem solicitar o benefício

Para consultar se o benefício foi liberado, o trabalhador deve entrar no site da Caixa ou no aplicativo do benefício pelo celular e informar o CPF. Caso o cadastro tenha sido feito no site ou no app do banco, o crédito do benefício será feito na conta indicada no momento da solicitação do auxílio, ou será aberta de forma automática uma conta digital no banco para isso.

Tanto o andamento da requisição quanto do crédito do benefício podem ser acompanhados no meio digital onde foi feita a solicitação. Basta clicar na opção “Acompanhe a sua solicitação”.

A Caixa ainda informa que, depois que o cadastramento for processado, o valor será disponibilizado ao beneficiário em até três dias úteis.