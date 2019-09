Governo lançará medidas para dinamizar mercado de trabalho até fim de outubro, diz secretário

BRASÍLIA - O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, prometeu o lançamento de medidas para dinamizar o mercado de trabalho até o fim de outubro. Segundo ele, no pacote estarão ações sobre empregabilidade, requalificação profissional e microcrédito.

O secretário anunciou esse pacote após participação no IV Fórum Nacional do Comércio, em Brasília, nesta quarta, 18. Mas não deu detalhes sobre as medidas.

Em agosto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo 12,6 milhões de pessoas. Foi a quarta queda seguida. O desemprego, entretanto, ainda é maior que o registrada no trimestre encerrado em dezembro (11,6%).

Questionado se a “carteira de trabalho verde e amarela” prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com menos direitos para os novos e jovens trabalhadores fará parte do pacote, Marinho garantiu que todos os direitos dos trabalhadores - que constam no artigo 7º da Constituição - serão preservados.

“Não há nenhum interesse em alterar o artigo 7º. As medidas têm mais a ver com desoneração. Teremos que ser criativos e vocês saberão em outubro”, respondeu o secretário após apresentação no IV Fórum Nacional do Comércio, organizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL).

Marinho adiantou ainda que tem conversado com o Congresso sobre uma possível flexibilização das cotas exigidas para menores aprendizes e portadores de deficiência nas empresas. Essa discussão, porém, não faz parte das medidas que serão anunciadas no próximo mês.