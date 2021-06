Governo libera R$ 3,1 bilhões do Orçamento para ministérios

BRASÍLIA - O Ministério da Economia informou nesta quarta-feira, 9, que liberou R$ 3,1 bilhões do orçamento de ministérios e autarquias. Na semana passada, o governo já tinha desbloqueado R$ 921,9 milhões - ou seja, com o anúncio desta quarta, já foram liberados mais de R$ 4 bilhões dos R$ 9,2 bilhões que haviam sido bloqueados em abril.

Em nota, a Economia explica que o desbloqueio foi possível por causa da redução na projeção de gastos com despesas obrigatórias, como o pagamento de aposentadores e do funcionalismo.

O Ministério da Educação teve o maior valor liberado, de R$ 900 milhões, seguido pelas pastas da Infraestrutura (R$ 700,6 milhões), Economia (R$ 436,3 milhões), Defesa (R$ 300 milhões) e Desenvolvimento Regional (R$ 200 milhões).

Com exceção da Infraestrutura, que não tem mais recursos contingenciados, as mesmas pastas lideram a lista dos maiores valores ainda a serem liberados: Educação, com R$ 1,5 bilhão bloqueado; Defesa, com R$ 928,9 milhões; Economia, com R$ 830,5 milhões; e Desenvolvimento Regional, com R$ 545,1 milhões.

Educação foi o mais afetado pelo bloqueio orçamentário anunciado pelo governo no final de abril. Nos últimos meses, várias universidades informaram que podem ficar sem recursos neste ano.