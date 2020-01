Bolsonaro diz que não vai taxar, mas sinaliza que energia solar terá preço por 'frete'

BRASÍLIA - O presidente, Jair Bolsonaro, voltou a dizer que o governo não vai aceitar a “taxação” da energia solar, mas sinalizou que os usuários poderão pagar um “frete” para transportar a energia produzida por fazendas solares até suas casas.

Segundo Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ofereceu ao governo pautar um projeto de lei na Casa para "solucionar" a questão da energia solar, o que envolveria a cobrança de um frete para aqueles que quiserem investir no setor.

"O Rodrigo Maia ofereceu um projeto de lei para a gente solucionar esse assunto, mas com tarifa zero. Quem quiser investir na energia solar vai ter que pagar um frete... O frete são [sic] os meios físicos que temos por aí e que tem uma vida útil. O frete vai ser em cima do percentual do que for gerado por essas hipotéticas fazendas solares", explicou Bolsonaro na tarde desta segunda-feira.

- Conversei com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre sobre a taxação da energia solar proposta pela ANEEL. O Presidente da Câmara porá em votação PL, em regime de urgência, PROIBINDO A TAXAÇÃO da energia solar. O mesmo fará o Presidente do Senado. Caso encerrado. Bom dia a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 6, 2020

O presidente falou com jornalistas ao lado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após uma reunião com o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, e outras autoridades.

Em seguida, o ministro Bento Albuquerque reforçou, durante coletiva de imprensa, a declaração do presidente de que "não haverá taxação" de painéis solares. Albuquerque também enfatizou que "haverá respeito aos contratos" vigentes. O ministro ponderou, no entanto, que existe uma resolução da Aneel que prevê a rediscussão do subsídio para painéis solares no País.

De acordo com o ministro, haverá um debate nos primeiros meses do ano para estabelecer uma "política pública para painéis solares" em conjunto com Rodrigo Maia e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Mais cedo, Bolsonaro demonstrou preocupação com a reação popular acerca do tema. Pelo Twitter, o presidente escreveu que há "uma comoção nacional sobre a energia solar". Ele também enfatizou que nenhum integrante do governo estava autorizado a discutir o assunto.