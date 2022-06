Governo autoriza nomeação de aprovados em concurso da PRF

O Ministério da Economia autorizou a nomeação de 52 candidatos aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizado em 2021, com previsão de abrir 1,5 mil vagas. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 3. Outro decreto, do dia 26 de maio, autorizou a nomeação de 625 candidatos do mesmo concurso.

De acordo com a portaria, o provimento do cargo de policial rodoviário federal está condicionado “à existência de vagas na data da nomeação” e à “declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual”, bem como de sua “compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados”.

Leia Também PRF ganha espaço em operações contra crime, mas mortes colocam trabalho em xeque

A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estabelece a portaria. As pastas devem editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários./Com Agência Brasil