Governo pode lançar novo programa de crédito se os atuais falharem, diz Mansueto

BRASÍLIA – O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o governo poderá partir para um quarto programa de estímulo à concessão de crédito se os atuais não derem certo. “Se o dinheiro não chega para o seu João ou o seu José, parte da culpa é do governo”, disse.

Em entrevista ao canal de finanças Me Poupe, o secretário disse que o dinheiro não está chegando até a ponta, porque os bancos estão com dificuldades de projetar a inadimplência. “Os bancos não conseguem identificar quais empresas sobreviverão à pandemia, por isso retraem o crédito”, completou.

Ele citou o programa de linha de financiamento da folha salarial, que “não funcionou” e está sendo reformulado, o Programa de Financiamento da Micro e Pequena Empresa (Pronampe) e a linha do BNDES com recursos do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI). “Podemos partir para um quarto programa eventualmente”, completou.

Na entrevista, o secretário disse ainda que o governo só voltará a se preocupar com o ajuste fiscal depois da pandemia. De acordo com Almeida, um dos pontos para ajudar na recuperação é o comércio exterior. “Não podemos dificultar comércio internacional, temos que comprar e vender mais para o mundo todo”, completou.