Governo pode reduzir tributos sobre fabricação de semicondutores para atrair investimentos

BRASÍLIA – Diante da escassez mundial, o governo brasileiro pode reduzir tributos para atrair investimentos para a fabricação de semicondutores no País. A questão foi discutida nesta sexta-feira, 11, em reunião entre representantes da indústria e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Fontes disseram ao Estadão/Broadcast que Guedes sinalizou com o corte de impostos, entre eles Imposto de Renda para fabricantes de chips e de importação de insumos.

Em mais de uma hora de discussões, representantes de associações como Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea), Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (Abisemi) e Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) apresentaram ao ministro um cenário preocupante acerca do suprimento de semicondutores e a dependência brasileira de países como China e Taiwan.

A avaliação do setor é que, se já havia falta do produto durante a pandemia, a situação pode ser agravada com a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

De acordo com participantes, o ministro é favorável a aumentar a produção de itens de alta tecnologia e pediu que as associações ajudem o governo na captação de investidores para a produção dos chips. A avaliação é que o Brasil pode aumentar a participação em etapas em que hoje não participa, como o design dos semicondutores.