Governo pode vetar compra da Xstrata pela Vale, diz The Times

O governo brasileiro poderia bloquear a oferta de US$ 80 bilhões da Vale pela mineradora anglo-suíça Xstrata, em meio aos temores de que o negócio venha a interromper a entrada de investimentos no setor de recursos naturais do País, de acordo com o diário britânico The Times. Segundo fontes do meio político no Brasil, o governo está preocupado que as aspirações internacionais da Vale possam ser alcançadas às custas do setor doméstico de mineração, avalia o jornal. Os recursos naturais são uma fonte vital de receita para o governo brasileiro e o País quer desenvolver mais depósitos, acrescenta o diário. O governo seria capaz de bloquear a oferta porque controla mais da metade das ações da Vale, por meio da BNDESPar, braço de participações do BNDES, e do Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, o maior acionista individual da Vale, observa o Times. Apesar das preocupações políticas, a Vale está seguindo adiante com sua tentativa de fechar um acordo com a Xstrata.