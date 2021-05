Governo precisa ampliar os investimentos públicos para o Brasil crescer mais

Pandemia à parte, é chocante como os investimentos públicos têm caído nos últimos anos. Se nos ativermos ao conjunto dos Estados e municípios, o IBGE mostrou que seus investimentos desabaram do pico de 1,9% do PIB, em 2010, para a marca de apenas 1% do PIB, quase metade daquele valor, em não mais que nove anos. O pior – algo que poucos sabem – é que, a continuar a tendência atual, em pouco tempo o espaço para investir nos orçamentos das unidades de maior peso nesse conjunto tenderá simplesmente a zerar, como já está acontecendo com algumas.

O pior é que, independentemente de questões relacionadas com qualidade, o investimento público (e aqui estou tratando basicamente de investimento em infraestrutura), numa certa medida, é insubstituível, pois os privados só entram onde a rentabilidade for compensatória, e também porque acredito que há, no País, um certo viés antiprivado que se manifesta de várias formas, algo que precisa ser combatido, mas o espaço limitado desta coluna não permite que eu me estenda muito. Tanto assim que, para o País como um todo, os investimentos privados em infraestrutura vêm oscilando em torno da média de 1% do PIB há quatro décadas.

O que levou a isso tudo, então? O que fazer? Ainda com foco nos entes subnacionais, percebi que, na raiz da queda dos investimentos públicos, está a disparada dos déficits da previdência dos servidores e nossa incapacidade de lidar com o assunto de forma mais eficaz.

A previdência dos servidores foi concebida lá atrás como uma espécie de prêmio aos ativos. Em um certo ponto de sua carreira, fariam jus à aposentadoria integral mesmo sem ter havido contribuições adequadas para tanto, fossem suas ou dos empregadores. Em vez de guardar e aplicar o dinheiro com vistas ao futuro, estes podem simplesmente tê-lo torrado com gastos perfeitamente dispensáveis.

Assim, mesmo sem o servidor ativo ou seu eventual sucessor (isto é, o pensionista) de cada momento sair da folha, outra pessoa acabaria entrando em seu lugar para, em algum momento futuro, desempenhar sua velha atividade, e, mesmo descontando mortes, uma hora a despesa acabaria crescendo além da conta, tudo isso agravado pelas recentes tendências demográficas de as pessoas viverem cada vez mais. Conclusão sem erro: uma hora o déficit apareceria e cresceria sistematicamente, como está acontecendo hoje.

Somando os déficits financeiros da previdência dos Estados e municípios, chega-se a R$ 97 bilhões em 2018. Para enfrentar isso, mesmo apertando os investimentos ao máximo, tiveram de “pendurar” um bocado de dinheiro (ou seja, inscrever em “restos a pagar”) de várias verbas orçamentárias na passagem para o ano seguinte, e muito disso ainda está pendente e em situação obviamente irregular, pois a lei proíbe esse tipo de prática.

Além de aplicar novas e mais duras regras de acesso e fixação de benefícios (como as da EC 103/19), a saída continua a mesma: criar fundos capitalizados, direcionando para eles novas poupanças de ambas as partes. Quando o ente é novo, é mais simples. Sendo mais velho, é preciso mobilizar e valorizar ativos e recebíveis existentes, para tomar o lugar das poupanças que deveriam estar acumuladas nos fundos previdenciários, caso tivessem sido aplicadas no passado.

É fato que, ao lado desses déficits enormes, fundos previdenciários foram criados por vários entes mais precavidos no passado recente para receber poupanças do tipo, o que hoje deve acumular algo ao redor de R$ 200 bilhões, estando aplicadas basicamente em títulos federais. Diante da queda recente da Selic para patamares mais civilizados, tais recursos poderiam agora ser redirecionados para inversões regionais mais rentáveis e capazes, de certa forma, de tomar o lugar dos investimentos que deveriam ter ocorrido anteriormente, mas que não aconteceram, em face de gestão inadequada no passado.

*CONSULTOR ECONÔMICO