Governo prevê exportações de US$ 172 bilhões em 2008 O ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior está prevendo que as exportações totalizem US$ 172 bilhões este ano. Isso significaria um aumento de 7,09% em relação aos US$ 160,6 bilhões anunciados hoje pelo ministério. Essa estimativa, segundo o secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, leva em consideração a projeção do mercado coletada pelo Banco Central na pesquisa Focus de uma cotação do dólar em R$ 1,70 a R$ 1,80. Nas contas da Secex, o aumento das exportações equivaleria ao dobro da expansão do comércio internacional este ano. Segundo Barral, os dados de 2007 mostram que ainda há muita margem para o crescimento das exportações e das importações do Brasil. No ano passado, as exportações corresponderam a apenas 13% do Produto Interno Bruto (PIB). No caso das importações, foi de cerca de 10% do PIB.