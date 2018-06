Governo produz vídeos para negar nova greve de caminhoneiros: 'Querem botar medo nas pessoas'

BRASÍLIA – O Palácio do Planalto produziu vídeos para redes sociais em que nega a notícia de que haverá novo movimento de paralisação dos caminhoneiros nos próximos dias. O material diz que “caminhoneiros de verdade” voltaram ao trabalho após o acordo fechado com o governo e que a suposta mobilização é organizada por radicais que “tentam botar medo nas pessoas espalhando mentiras por aí”.

“É importante que você não acredite em qualquer coisa que chegue para você nos grupos da família ou do trabalho”, diz o vídeo produzido pelo Planalto. O governo defende no material que todas as reclamações dos motoristas foram atendidas, como a redução do preço do diesel, adoção de uma tabela nacional de fretes e a reserva de 30% do transporte da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para autônomos.

Radicais ainda tentam mergulhar o país no caos. Mas, a greve acabou. Não vamos deixar nos enganar. pic.twitter.com/utrmGgHh35 — Planalto (@planalto) June 2, 2018

A estratégia do governo acontece como uma ação de contrainformação diante de caminhoneiros independentes que se mobilizam para protestar no domingo e na segunda-feira em Brasília. Organizadores dizem nas mesmas redes sociais que poderiam levar até 50 mil caminhões para a capital federal. Em algumas mensagens, manifestantes sugerem estocar comida e encher o tanque de combustível.

Fizemos de tudo para atender às demandas dos caminhoneiros. Não se deixe enganar, a greve acabou e o Brasil está seguindo em frente. pic.twitter.com/MVzkPJIbCy — Planalto (@planalto) June 2, 2018

O Planalto diz que há “um bando de aproveitadores” que tem se mobilizado “para se promover”. “Não acredite nessas pessoas”, pede o vídeo. “E tenha consciência na hora de passar para frente essas informações. Na dúvida, não passe para frente”, conclui um dos vídeos.