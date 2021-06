Governo propõe alíquota única de 15% para aplicações em renda fixa e variável

BRASÍLIA - O governo propôs restringir o uso do desconto simplificado de 20% do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) a quem recebe até R$ 40 mil por ano (rendimento de pouco mais de R$ 3 mil por mês). Hoje, não há limite de renda para escolher a opção pela declaração simplificada.

A medida consta em projeto de lei encaminhado nesta sexta-feira, 25, ao Congresso Nacional com mudanças no Imposto de Renda.

No IR 2021, o desconto padrão para as deduções no modelo de declaração simplificada é de 20% da renda tributável, limitando o desconto a R$ 16.754,34, mesmo valor do ano passado. Esse abatimento substitui todas as deduções legais da declaração completa, entre elas aquelas de gastos com educação e saúde.

Pela proposta, além de limitar o uso do desconto simplificado a quem ganha até R$ 40 mil por ano, o governo propôs reduzir o tamanho máximo da dedução para R$ 8 mil (o equivalente a 20% do limite de renda).

Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, as mudanças no desconto simplificado no IRPF vão aumentar a arrecadação do governo em R$ 9,98 bilhões em 2022, R$ 10,22 bilhões em 2023 e R$ 11,41 bilhões em 2024.

De acordo com o governo, o desconto simplificado foi criado para facilitar o preenchimento da declaração numa época em que era feita apenas em papel. Mas mantém a simplificação para pessoas com menor renda. Para a Receita Federal, a medida vai estimular o contribuinte a pedir uma nota fiscal. “Isso é importante para o País", diz o Ministério da Economia.

A faixa de isenção terá reajuste de 31%, subindo de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil. Mas a correção das demais faixas será decrescente à medida que o contribuinte ganha mais. Segundo o secretário da Receita, José Tostes, a correção das demais faixas da tabela do IRPF vai variar de 13,2% a 13,6%. Tostes destacou que metade dos atuais declarantes não pagarão o IR. Mais de 5,6 milhões passarão a ser considerados isentos.

"Importante dizer que esse é o texto-base e que agora no Congresso ele será amplamente discutido. O Congresso tem autonomia e legitimidade para tirar o que é necessário. Se isso for um ponto de acordo de ampla discussão e acharem que em algum momento prejudica, é legitimo e é inclusive o papel (do Congresso)", afirmou a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda.

Para a ministra, o limite de renda para a declaração simplificada e o desconto "na verdade não é um aumento". "Quem comprova os gastos (com saúde e educação) continua tendo", afirmou.

Segundo ela, as pessoas físicas que faziam a declaração simplificada e obtinham o desconto de 20% "usufruíam de um beneficio que não tinham". "Vai começar a mostrar e tirar quem não tinha nenhum gasto com saúde e educação para os que têm possam ter o benefício", afirmou. "Não é tirar um beneficio, apenas esclarecer e deixar claro quem tem direito."