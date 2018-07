Governo prorroga regime tributário de incentivo a portos O governo distribuiu hoje edição extra do Diário Oficial da União, com data de 31 de dezembro de 2007, para publicar medida provisória que prorroga até dezembro de 2010 o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto). O Regime foi instituído por medida provisória em 2004 e perderia a validade no final do ano passado. O objetivo da medida é promover a desoneração tributária para incentivar investimentos na recuperação, modernização e ampliação dos portos brasileiros. A desoneração abrange impostos como a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS) e Imposto de Importação incidentes sobre bens como máquinas e equipamentos para utilização exclusiva em portos. Na mesma edição, o governo publica decreto fixando o valor do limite global das deduções do imposto sobre a renda devido, a título de doações a projetos desportivos e paradesportivos, e o veto integral ao projeto que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo.