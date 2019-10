Governo quer atrair estrangeiras para voos domésticos

O governo brasileiro está determinado a atrair companhias aéreas estrangeiras para operar voos domésticos no país, e terá conversas com ao menos três empresas, disse o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann. “Vamos conversar com a Jet Blue, vamos conversar com a Volaris, um grupo mexicano... Vamos conversar com a Sky Airline, que é chilena”, disse Glanzmann em entrevista durante o ALTA Airline Leaders Forum, uma conferência da indústria, em Brasília.

“São conversas para introduzir o Brasil para eles. Não significam que as companhias estão dizendo que virão para cá”, acrescentou o secretário. Glanzmann disse que as reuniões com a Volaris e a JetBlue Airways devem ocorrer nesta segunda-feira.

Um representante da Sky disse que a companhia cancelou sua participação na conferência por causa dos protestos no Chile, mas não quis comentar sobre a reunião com o governo brasileiro. A Jet Blue e a Volaris não responderam de imediato a pedidos de comentários.

Recentemente, o governo começou a trabalhar por mais abertura do mercado brasileiro de aviação, que é o maior da América Latina. O presidente Jair Bolsonaro autorizou que companhias estrangeiras se instalem no segmento doméstico.

Hoje, o mercado de aviação doméstica brasileiro encontra-se concentrado em três companhias — Gol, Latam e Azul.

A reação à liberação do mercado brasileiro tem sido tímida, mas o grupo espanhol Globalia já declarou intenção de operar linhas domésticas no Brasil. Glanzmann espera que outras empresas sigam o mesmo caminho. A estratégia, segundo ele, envolve a atração das companhias estrangeiras primeiro para operar voos internacionais.

“Estamos trabalhando primeiro com rotas internacionais, mas já estamos trabalhando para que tais operações se tornem domésticas no mercado brasileiro”, disse.