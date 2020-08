Governo recua e mantém gastos com Educação superiores aos de Defesa em 2021

BRASÍLIA - Em meio às discussões para lançar o programa Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família e será a marca social do governo Jair Bolsonaro, o Ministério da Cidadania ganhou um reforço de R$ 7,836 bilhões em seu Orçamento para 2021. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira, 31, pelo Ministério da Economia.

A Cidadania é hoje a pasta responsável pelo Bolsa Família. O documento, porém, não traz detalhes de quais ações serão contempladas pelo aumento da dotação orçamentária.

O Orçamento da Cidadania neste ano (sem contabilizar o gasto extraordinário do auxílio emergencial) é de R$ 96,446 bilhões, valor que passou a R$ 104,282 bilhões em 2021, segundo o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

A equipe econômica tem defendido a revisão de outros benefícios sociais, como abono salarial, uma espécie de 14º salário pago a trabalhadores com carteira assinada que ganham até dois salários mínimos, para abrir espaço no Orçamento para o Renda Brasil. A proposta, no entanto, foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse não querer “tirar de pobres para dar a paupérrimos”. Ele pediu à equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, uma nova proposta.

Em termos de despesas discricionárias, ou seja, aquelas que não são obrigatórias e o governo pode remanejar, a previsão de gastos para a Cidadania é de R$ 2,417 bilhões em 2021, contra R$ 2,018 bilhões autorizados no Orçamento deste ano.

Defesa e Comunicações também ganham reforço em Orçamento

Além da Cidadania, os ministérios das Comunicações, da Defesa e da Educação terão um reforço em seu Orçamento em 2021, segundo a proposta enviada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Já as pastas da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional terão queda nos gastos totais, embora suas despesas discricionárias (que não são obrigatórias) devam subir no ano que vem. O Ministério do Meio Ambiente também terá corte no Orçamento.

O Ministério da Defesa terá R$ 1,5 bilhão do que no Orçamento aprovado para 2020. Os gastos da pasta devem somar R$ 116,127 bilhões no ano que vem.

Nas Comunicações, pasta recriada este ano por Bolsonaro, o gasto previsto para 2021 é de R$ 4,053 bilhões – R$ 2,681 bilhões a mais do que o autorizado neste ano.

Na Educação, a despesa total será de R$ 144,538 bilhões, contra R$ 142,107 bilhões previstos este ano.

Já o Ministério do Desenvolvimento Regional terá corte nas despesas totais, de R$ 33,217 bilhões previstos em 2020 para R$ 24,171 bilhões no ano que vem. Apesar disso, as despesas discricionárias, que incluem os investimentos, subiram de R$ 4,409 bilhões para R$ 6,250 bilhões. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, é um dos principais defensores do Plano Pró-Brasil de investimentos públicos, sob a justificativa de impulsionar a retomada da economia no pós-pandemia.

O mesmo movimento é observado na Infraestrutura, que teve redução na despesa total de R$ 28,44 bilhões em 2020 para R$ 24,660 bilhões em 2021, mas com aumento nas discricionárias de R$ 7,036 bilhões para R$ 8,176 bilhões.

O Ministério do Meio Ambiente deve ter um corte de R$ 3,085 bilhões no Orçamento autorizado para este ano para R$ 2,944 bilhões da proposta de 2021.

Os gastos discricionários totais ficarão em R$ 92,052 bilhões, o equivalente a apenas 6,3% do Orçamento de 2021.

Saúde deve ter Orçamento mais enxuto

Com gastos turbinados este ano devido à pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde terá um Orçamento mais enxuto em 2021. Considerando as despesas totais, a pasta deve receber R$ 136,765 bilhões no ano que vem, segundo a proposta enviada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. O Orçamento deste ano autoriza R$ 138,959 bilhões, descontados os gastos extraordinários da covid-19.

Apesar disso, as despesas discricionárias, que incluem despesas e investimentos, aumentarão no Ministério da Saúde, de acordo com a proposta do governo. A previsão é de R$ 16,348 bilhões em 2021, contra R$ 15,828 bilhões no autorizado originalmente no Orçamento deste ano.