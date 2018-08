Governo reduz valores para concessão de aeroportos em leilão

O governo promoveu uma série de alterações no leilão de aeroportos do Nordeste, Centro-oeste e Sudeste que pretende realizar ainda este ano. Houve uma forte redução nos valores de outorga fixa e variável. Além disso, o aeroporto de Barra do Garças (MT) foi retirado do programa.

A taxa fixa cobrada pelos aeroportos do bloco Nordeste (Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Juazeiro do Norte e Campina Grande) caiu de R$ 360 milhões para R$ 173 milhões, enquanto a taxa de outorga variável recuou de 16,5% para 8,3% da receita bruta. Os investimentos previstos são agora de R$ 2,14 bilhões, ante R$ 2.086,9 milhões anteriormente previstos.

Nos do Centro-oeste (Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta), a outorga fixa saiu de um piso de R$ 10,4 milhões para R$ 2,3 milhões e a taxa variável caiu de 2,1% para 0,5% da receita bruta. Os investimentos estão previstos em 763 milhões, ante uma estimativa anterior de R$ 791,3 milhões.

Nos aeroportos do Sudeste (Vitória e Macaé), a taxa de outorga fixa caiu de R$ 66,8 milhões para R$ 33,1 milhões. A taxa variável foi reduzida de 12,4% para 6,2% da receita bruta. Os investimentos serão de 630 milhões, ante R$ 644 milhões anteriormente previstos.

Segundo o diretor da Secretaria de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, a redução das taxas de outorga se deve, principalmente, a alterações no cálculo da amortização do ativo intangível das concessões. Em vez de uma amortização linear, como previsto na versão anterior dos estudos técnicos, o governo optou por uma fórmula mais conservadora, que leva em consideração o crescimento da demanda do aeroporto ao longo do contrato. “É uma metodologia consagrada pelo mercado”, disse ele ao Estado.

Como resultado dessa alteração, a concessionária vai pagar mais tributos na fase inicial do contrato. “Isso tira valor da concessão”, disse. No entanto, essa fórmula é vista pelos potenciais candidatos como parte do amadurecimento do processo de licitações do governo, por ser mais conservadora e, potencialmente, buscar evitar a repetição de problemas que atingem algumas concessões de aeroportos já em andamento.

O valor das outorgas foi alterado também pelo aumento na contribuição que os concessionários farão para a Infraero adequar seu pessoal a nível nacional. No caso do bloco Nordeste, essa contribuição passará de R$ 153 milhões para R$ 302 milhões. Essa elevação ocorre porque o valor é calculado conforme o número de funcionários do aeroporto e sua remuneração.

E, no caso de Recife, foram incorporados os trabalhadores do Centro de Suporte, que é uma espécie de superintendência regional da Infraero. “Não quer dizer que esses funcionários serão demitidos”, afirmou o diretor. A contribuição é calculada com base no quantitativo de pessoal, mas é entregue para a Infraero bancar demissões a nível nacional. O cálculo foi elevado também porque os atuais candidatos ao desligamento têm remunerações maiores do que os da fase inicial do processo.

No caso do bloco Sudeste, a contribuição para adequação de quadro da Infraero passou de R$ 56 milhões para R$ 85 milhões.

Já no bloco Centro-oeste, a contribuição foi dispensada. Os cálculos indicaram que os aeroportos desse bloco fechariam as contas no vermelho. Por isso, o aeroporto de Barra do Garças, que tem pouco movimento e exigiria investimento, foi excluído e o pagamento à Infraero, eliminado.

Governo quer realizar leilão ainda em 2018

O governo espera realizar ainda este ano o leilão dos 12 aeroportos no Nordeste, Centro-oeste e Sudeste, disse há pouco o diretor da Secretaria de Aviação Civil Ronei Glanzmann. Os estudos técnicos foram entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) no dia 23 de julho. Não é possível prever quando eles serão liberados.

Mas para que o leilão possa ser realizado ainda este ano é necessário que a fase seguinte, a publicação do edital, ocorra até os primeiros dias de outubro. Os investidores estrangeiros informaram que vão precisar de perto de 80 dias após a publicação do edital para formatar suas propostas. "Vai ser o leilão do Natal", brincou.

Há receio com o que possa ocorrer com o leilão caso ele seja adiado para 2019. Existe o risco de o novo presidente querer reavaliar o processo. O governo contabiliza pelo menos 11 grupos interessados em participar do leilão.

Governo autoriza operadores em consórcios diferentes

Em outra alteração nas concessões de aeroportos, o governo decidiu que uma empresa pode disputar blocos diferentes em consórcios com diferentes composições. Essa possibilidade não existia nas versões anteriores dos estudos. As empresas interessadas terão total liberdade para compor os consórcios candidatos à concessão. Só não será possível a uma empresa participar de um mesmo leilão em dois ou mais consórcios diferentes, ou seja, ela concorrer com ela mesma.

Todas essas alterações foram resultado da consulta pública realizada pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foram recebidas no total 684 contribuições.