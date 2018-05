Governo se reúne com distribuidoras para evitar disparada do preço no fim da greve

BRASÍLIA - O governo vai cobrar das distribuidoras e postos que não subam os preços na fase de normalização de abastecimento dos combustíveis depois do fim da greve dos caminhoneiros. A ideia é firmar um acordo com o setor para evitar uma disparada de preços com os distribuidores tentando recuperar rapidamente as perdas da última semana por causa da paralisação.

+++ AO VIVO: Acompanhe a greve dos caminhoneiros em tempo real

Caso esse pacto não seja cumprido, o governo não descarta adotar medidas mais drásticas e acionar entidades de defesa do consumidor, como os Procons, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e até mesmo a Justiça.

++AGU orienta PRF a aplicar multas que chegam a R$ 100 mil por hora

A preocupação agora é que o setor não se aproveite da situação que ocorreu nos últimos dias, em que não foi possível vender quase nada, para recuperar o prejuízo assim que o fornecimento começar a ser normalizado.

++Greve: após fracasso com líderes nacionais, governo procura coordenadores locais

Uma reunião com os sindicatos e federações de distribuidoras deve ocorrer ainda neste domingo, 27, no Palácio do Planalto. O setor representa cerca de 42 mil postos de combustíveis. Ao longo da semana, os principais executivos do setor se reuniram com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, que questionou de forma enfática o motivo pelo qual a redução dos preços nas refinarias anunciada pela Petrobrás não é repassada à bomba. Os empresários saíram da reunião em silêncio, com pressa, e de cara amarrada.

++Motoristas de carros com GNV aproveitam maior demanda por corridas de app

Equipe econômica. Os técnicos do governo também correm para finalizar os textos legais com as medidas que foram negociadas. Uma medida provisória pode ser editada. O governo quer transmitir tranquilidade aos caminhoneiros de que os termos do acordo que já foi anunciado serão cumpridos. A prioridade é sair da paralisia que tomou o País nos últimos dias, disse uma fonte que participa das negociações.

++Pelo menos 10 aeroportos estão sem combustível em razão da greve dos caminhoneiros

Na tarde deste domingo, a equipe econômica estava reunida discutindo as medidas e de onde sairá o dinheiro. Os ministros do Planejamento, Esteves Colnago, e da Fazenda, Eduardo Guardia, avaliam as despesas que serão remanejadas para acomodar os novos gastos. Até o momento, a liberação de R$ 2 bilhões do Orçamento, anunciada na semana passada, não está comprometida.

++Sincopetro diz que não sabe de onde vem a gasolina que abastece postos de SP

O Palácio do Planalto avalia a possibilidade de o presidente Michel Teme se pronunciar em breve e anunciar de que forma o acordo apresentado aos caminhoneiros será cumprido.

++Vans escolares marcam paralisação nesta segunda-feira

Até o momento, há muita resistência em estender o prazo de congelamento do preço do diesel de 30 para 60 dias, como querem os caminhoneiros, porque o não há espaço no Orçamento para medidas adicionais. A ideia é que o anúncio seja feito não apenas com membros do governo, mas também com a presença dos executivos do setor de combustíveis.

++No WhatsApp, caminhoneiros dizem que greve está longe do fim

Bolsa-Diesel. O governo quer deixar claro que cedeu ao máximo e que tudo isso terá um custo para a sociedade, que é quem vai bancar o subsídio do diesel aos caminhoneiros. Fontes admitem erro de comunicação e querem deixar claro para a população que o custo do “bolsa-diesel”, como já é chamado o subsídio que o Tesouro vai pagar à Petrobrás para manter os preços reduzidos, será bancado por todos os brasileiros. O governo já aceitou bancar com recursos públicos R$ 4,9 bilhões para manter o preço do diesel mais barato. Para um integrante do governo, os caminhoneiros conseguiram muito mais do que reivindicaram inicialmente.

Greve dos Caminhoneiros AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre a greve dos caminhoneiros minuto a minuto