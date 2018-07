Governo trata produtor rural com desprezo, diz deputado O deputado federal Moacir Micheletto (PMDB-PR), da bancada ruralista, criticou hoje a relutância da equipe econômica do governo em prorrogar as parcelas da dívida agrícola que vencem entre janeiro e março. "Falta percepção à equipe econômica ao tratar o produtor rural com desprezo e pouco caso", informou Micheletto, por meio de sua assessoria de imprensa. O deputado citou que 70% das bancada ruralista é da base governista, inclusive ele, por isso entende que é hora de dar mais atenção aos parlamentares ligados ao setor produtivo agrícola. "O agronegócio é o setor que blinda a economia, sustenta o superávit e gera renda", informou Micheletto. Ele comentou também a divergência entre o governo, que quer tratar a questão do endividamento de forma técnica, e os deputados, que defendem o viés político. "Se o entendimento ocorre no âmbito do Congresso, o assunto deve ser tratado politicamente", informou. "Tanto que a Comissão de Agricultura da Câmara já recorreu várias vezes ao ministro (José) Múcio para solucionar o assunto", completou.