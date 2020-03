Governo Trump propõe pacote de US$ 850 bi para estimular economia

WASHINGTON - O governo Donald Trump está pedindo ao Congresso americano que aprove um amplo pacote de estímulo econômico de US$ 850 bilhões. Os recursos serão usados para estancar a queda na economia provocada pelo coronavírus, disseram nesta terça-feira, 17, quatro autoridades familiarizadas com o assunto, que falaram sob a condição de anonimato.

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, apresentará detalhes aos republicanos do Senado ainda nesta terça-feira. O pacote seria principalmente dedicado a inundar a economia com dinheiro, por meio de um corte de impostos na folha de pagamento ou outro mecanismo, disseram duas autoridades. Cerca de US$ 50 bilhões seriam direcionados especificamente para ajudar o setor aéreo.

Em uma reunião realizada na segunda-feira, 16, Mnuchin disse aos senadores que gostaria que o pacote passasse no Senado até o final da semana.

"Acredito que a expectativa é de que, se vamos fazer algo, precisa ser algo grande", disse o senador Marco Rubio, da Flórida, após a reunião com Mnuchin e outros membros do governo. Segundo Rubio, a ajuda às empresas aéreas deve ser incluída no pacote.

Não está claro como a proposta da Casa Branca será recebida. Por várias semanas, Trump pressionou o Congresso a cortar ou eliminar o imposto sobre os salários, pago por funcionários e empregadores e que financia benefícios como o Seguro Social e Medicare.

Muitos parlamentares democratas reclamaram que esse corte de impostos não beneficiaria necessariamente as pessoas que perderam o emprego por causa da crise do coronavírus. Porém, nos últimos dias, os congressistas falaram sobre a necessidade de um pacote econômico grande o suficiente para estabilizar a economia, e é provável que algumas ideias estejam sendo revisadas.

A tentativa de injetar uma quantia maciça de dinheiro na economia é uma reminiscência dos resgates e medidas de estímulo que o Congresso adotou durante a crise econômica de 2008. Mas, desta vez, com a vida cotidiana nos Estados Unidos sendo paralisada, a intervenção pode precisar ser mais rápida e ainda mais extrema. Em 2008, o Congresso aprovou um pacote de US$ 700 bilhões, chamado Troubled Asset Relief Program (Tarp), para tentar resgatar o sistema financeiro.

O pacote que a Casa Branca está buscando agora seria maior, não ajustado pela inflação, mas incluiria coisas que não existiam no pacote de 2008, como reduções de impostos.