Governo vai divulgar terça aplicativo para cadastrar informais que têm direito a auxílio de R$ 600

BRASÍLIA - O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse nesta sexta-feira, 3, que será usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo mas têm direito de receber o auxílio de R$ 600.

O benefício é uma das medidas de alívio à crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus.

Segundo o ministro, entre 15 milhões e 20 milhões de trabalhadores que têm direito ao auxílio não estão atualmente em nenhum cadastro usado pelo governo.

Devem fazer o cadastramento pelo aplicativo: trabalhadores que não estão no Cadastro Único único do governo; contribuintes individuais do INSS; microempreendedores individuais (MEIs).

Onyx afirmou que a previsão é que esses trabalhadores possam começar a receber o auxílio 48 horas depois de concluírem o cadastramento pelo aplicativo.

"Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, à diarista, de que ela, a partir de terça-feira, 7, terá as condições de fazer o cadastramento e, em poucas horas, receber os recursos", disse o ministro da Cidadania.

"Aplicativo mais baixado do mundo"

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o aplicativo criado para cadastro do auxílio emergencial de R$ 600 para informais deve receber dezenas de milhões de acessos diários. De acordo com ele, este deverá ser "o aplicativo mais baixado do mundo". Através dele, será possível verificar se o beneficiário é elegível, ou seja, está dentro dos requisitos estipulados pelo governo para realizar o pagamento.

Segundo o presidente da Caixa, o "maior foco" dele e do banco nas últimas semanas é operacionalizar a entrega do auxílio emergencial.

Guimarães justificou que o calendário do Bolsa Família não será antecipado para antes de 16 de abril porque a medida "geraria caos". "A operação do Bolsa Família já está bem definida", disse. "Se fosse antecipar Bolsa Família, misturaria com outros dois grupos", alegou.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, tinha defendido a antecipação do pagamento do Bolsa Família para o dia 10 de abril para que os beneficiários que já recebem o benefício fossem os primeiros a ganharem o auxílio emergencial.