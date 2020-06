Governo vai propor extinção da estatal que fabrica chip de boi

BRASÍLIA - O governo vai propor a extinção da estatal Ceitec, produtora de dispositivos microeletrônicos e de chips para identificação e rastreamento de produtos, medicamentos e animais. A empresa ficou mais conhecida pelo apelido “chip de boi”.

A liquidação da Ceitec será proposta na reunião desta quarta-feira, 10, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), colegiado formado por ministérios e bancos públicos, além da Presidência da República.

Será a primeira liquidação do governo federal nos termos do decreto de 2018 que criou a modalidade de dissolução societária. Pela proposta, os empregados da empresa, contratados por meio de concurso público, terão os contratos rescindidos e todos os direitos pagos.

A opção pela liquidação ocorre porque não há interesse do mercado em comprar a companhia, o que inviabiliza uma tentativa de privatização.

Vinculada ao Ministério de Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a fábrica da Ceitec fica em Porto Alegre (RS) e tinha 183 empregados em março. Ela é uma das 19 empresas dependentes do Tesouro Nacional, ou seja, precisa de recursos do Orçamento federal para bancar despesas de custeio e com pessoal.

O patrimônio líquido da empresa era de R$ 130 milhões em 2018, e o prejuízo, naquele ano, foi de R$ 7,6 milhões. Criada em 2008, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Ceitec registrou prejuízo de R$ 23,9 milhões em 2017; R$ 49,6 milhões em 2016; e R$ 31,2 milhões em 2015.

A estatal fabrica oito tipos de chips e mais de uma dezena de diferentes aplicações, nos segmentos de identificação logística e de patrimônio, identificação pessoal (chip do passaporte), identificação veicular e identificação de animais, além de encapsulamento de cartões de telefonia e de meio de pagamento de chips de terceiros. A Ceitec desenvolve também projetos de pesquisa de ponta na área de saúde para detecção precoce de câncer e de exames mais rápidos e baratos.

Pela proposta de resolução do PPI, caberá à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) convocar assembleia para aprovar a dissolução da Ceitec e fixar um prazo de 180 dias para concluir a liquidação. Os contratos de trabalho seriam mantidos por 90 dias após a aprovação do plano de liquidação pelo Ministério da Economia. Uma vez nomeado o liquidante, os bens da Ceitec serão alienados.

Para manter parte das atividades hoje executadas pela Ceitec, o PPI também deve propor a publicização de uma política pública direcionada à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. A ideia é selecionar uma entidade privada, sem fins lucrativos, a ser qualificada como organização social, em processo conduzido pelo MCTIC.