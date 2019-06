GPA venderá suas ações na Via Varejo a Michael Klein por no mínimo R$ 4,75 por ação

O Conselho de Administração do GPA aprovou a venda de todas as ações detidas pela companhia na Via Varejo em leilão na B3, representativas de 36,27%, ao empresário Michael Klein, em conjunto com outros investidores, pelo preço mínimo de R$ 4,75 por ação, conforme antecipou a Coluna do Broadcast nesta quarta-feira, 12, totalizando cerca de R$ 2,2 bilhões.

De acordo com a coluna, as negociações entre o empresário Michael Klein, da família fundadora das Casas Bahia, com os fundos Starboard, Apolo e a XP Investimentos para a aquisição da fatia de 36% do GPA detida na Via Varejo (dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio) avançaram ao longo dos últimos dias e a oferta pela participação pode ser comunicada ainda nesta quarta, antes da abertura do pregão.

A família Klein possui cerca de 25% da companhia e buscava uma operação junto a fundos que não caracterize uma troca de controle e consequente disparo da tag along, instrumento que estende a oferta feita a todos minoritários, o que inviabilizaria a operação.

A transação a ser anunciada foi permitida depois da retirada de uma cláusula de "Poison pill" do estatuto da empresa. A cláusula, que previa que um investidor que comprasse 20% das ações da rede fosse obrigado a fazer uma oferta aos demais acionistas, era apontado como um entrave para a venda.