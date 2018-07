Grã-Bretanha dá sinal verde para nova geração de usina nuclear A Grã-Bretanha autorizou, na quinta-feira, o desenvolvimento de uma nova geração de usinas nucleares, sem colocar limites a seu programa de ampliação do setor e dando mais um empurrão no renascimento mundial da energia atômica. O governo britânico argumenta que o país precisa construir usinas nucleares a fim de ajudar a atingir suas metas de corte na emissão de gases do efeito estufa e para evitar a dependência excessiva do petróleo vindo do mar do Norte, cujo abastecimento diminui. "As novas usinas de energia nuclear deverão desempenhar um papel nas fontes mistas de energia deste país no futuro, junto com as fontes de baixa emissão de carbono", afirmou o ministro britânico da Energia, John Hutton, ao Parlamento. "Não pretendo impor nenhum tipo de limite artificial quanto à proporção de eletricidade que a Grã-Bretanha deveria ser capaz de gerar seja por meio da energia nuclear seja por meio de outra fonte com baixa emissão de carbono", acrescentou. Em 2003, o governo havia classificado a energia nuclear como uma opção pouco atraente. Mas, desde então, o aumento nos preços do petróleo e do gás natural ajudou a torná-la uma alternativa mais competitiva. Além disso, intensificaram-se os esforços para cortar as emissões de gases do efeito estufa a fim de combater o aquecimento global. Países como a França e a Finlândia já começaram a construir novas usinas nucleares e, nos EUA, empresas estão pedindo autorização para fazer o mesmo, o que reforça a noção de que a energia atômica é parte da solução para os problemas energéticos do mundo. Representantes do setor afirmam ser possível colocar novas usinas em funcionamento na Grã-Bretanha até 2017, o que ajudaria o governo a atingir sua meta de corte de gases do efeito estufa para 2020. A opinião pública da Grã-Bretanha encontra-se dividida a respeito do assunto -- 44 por cento dos britânicos afirmam que as empresas deveriam ter a opção de investir em novas usinas nucleares; 37 por cento discordam.