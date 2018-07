Greenspan é contratado para conselho de hedge fund O gestor de fundos John Paulson, que ganhou bilhões de dólares no ano passado apostando contra o mercado imobiliário, anunciou nesta terça-feira que o ex-chairman do Federal Reserve Alan Greenspan vai prestar consultoria à sua firma. Greenspan, cujas palavras ainda mexem com o mercado financeiro, vai assessorar Paulson sobre a economia global por um valor não divulgado, informou o hedge fund em comunicado. Greespan é o mais recente dos nomes que já trabalharam na administração federal a aderir ao crescente setor de hedge funds, que movimenta 2 trilhões de dólares. Os ex-secretários do Tesouro Lawrence Summers e John Snow prestam consultoria para a D.E. Shaw e para a Cerberus. (Por Svea Herbst-Bayliss)