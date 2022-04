Greve no Banco Central: sindicato volta a falar em interrupção do PIX

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) voltou a falar, em nota nesta segunda-feira, 4, que a greve poderá interromper parcialmente o Pix e a distribuição de moedas e cédulas. Os servidores iniciaram a greve na última sexta-feira, 1°, e cobram do governo um reajuste salarial de 26,3% e reestruturação das carreiras.

Representantes do Sinal terão reunião nesta terça-feira, 5, com o secretário de Gestão e Desempenho Pessoal do Ministério da Economia, Leonardo Sultani.

Segundo o presidente do Sinal, Fábio Faiad, a greve dos servidores do BC será feita de forma "responsável, respeitando a lei dos serviços essenciais". Porém, segundo avaliação do sindicato, o Pix não se encontra dentro do escopo da lei e poderá ser afetado.

A greve interrompeu a divulgação de indicadores selecionados (Indeco), que incluem o movimento de câmbio no Brasil, as operações cambiais do BC e o índice de commodities (IC-Br) - eles não serão divulgados nas datas previstas nesta semana que se encerra em 8 de abril. O Relatório de Poupança, que é publicado mensalmente, no quarto dia útil do mês, também será afetado.