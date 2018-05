Greve de caminhoneiros afeta abastecimento de frutas e verduras, diz Apas

O abastecimento de produtos perecíveis em supermercados começa a sentir os efeitos negativos da paralisação de caminhoneiros autônomos, conforme informou nesta quarta-feira, 23, a Associação Paulista de Supermercados (Apas).

A entidade destacou que há desabastecimento sobretudo em itens perecíveis que precisam de reposição diária, caso de frutas, legumes e verduras.

A Apas havia negado que a greve tivesse impactos negativos para o setor até esta terça-feira, 22, mas considerou agora que o cenário mudou.

Ainda de acordo com a associação, carnes e produtos industrializados que levam proteínas na fabricação já estão com entregas comprometidas em razão de atrasos no reabastecimento.

"A entidade espera resoluções imediatas para que a população não sofra com a falta de produtos de necessidade básica", afirmou a Apas.