Greve de caminhoneiros ameaça circulação de ônibus em SP nesta quinta-feira

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) enviou ofício à Prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira, 23, informando que oito das 16 empresas do sistema estrutural da cidade (não inclui os lotações) não terão como operar integralmente já nesta quinta-feira, 24, por falta de óleo diesel. O desabastecimento é resultado da greve de caminhoneiros, que bloqueia rodovias do País em protesto contra a alta do combustível.

As oito empresas em dificuldade operam nas zonas leste, sul e oeste da capital paulista. Apenas os ônibus da zona norte devem operar normalmente nesta quinta. Entretanto, ainda segundo o sindicato, se a crise de abastecimento permanecer, a operação será afetada em toda a cidade já nesta sexta, 25.

O sistema todo em São Paulo consome cerca de 1,3 milhão de litros de óleo por dia. No ofício endereçado ao prefeito Bruno Covas (PSDB), as empresa solicitam "dignas providências que se fizerem necessárias" para não deixar a pé, na sexta-feira, a maior parte dos 4 milhões de usuários diários do sistema.

A Prefeitura foi questionada, mas ainda não se posicionou sobre a possível paralisação dos coletivos.