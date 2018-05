Greve dos caminhoneiros: ao menos 14 aeroportos estão sem combustível

A greve os caminhoneiros provocou o desabastecimento em aeroportos do Brasil. Segundo o último balanço da Infraero divulgado no fim da tarde deste sábado, 26, pelo menos 14 aeroportos administrados pela concessionária estão sem combustível: Carajás, no Pará; São José dos Campos, no interior de São Paulo; Uberlândia, em Minas Gerais; Ilhéus, na Bahia; Palmas, no Tocantins; Goiânia, em Goiás; Campina Grande, na Paraíba; Juazeiro do Norte, no Ceará; Recife, em Pernambuco; Maceió, em Alagoas; Arcaju, capital de Sergipe; Joinville, em Santa Catarina; Petrolina , em Pernambuco e João Pessoa, na Paraíba.

Greve dos caminhoneiros: acompanhe ao vivo

O abastecimento no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, neste momento, encontra-se normalizado porque recebeu uma carreta com querosene, informou a Infraero. Ainda de acordo com a instituição, o número varia conforme os aeroportos recebem o combustível. Esses aeroportos, porém, recebem pousos e decolagens desde que a companhia aérea tenha combustível para a próxima etapa do voo. Clique aqui para verificar a quantidade de atrasos e cancelamentos na seção Situação dos Voos.

Greve dos caminhoneiros: confira a situação nos Estados

A Infraero informa ainda que segue monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos terminais e já alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível na origem e destino do voo. A entidade aguarda a chegada de carretas com querosene nos aeroportos. Ao mesmo tempo, a instituição está em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa.

"Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos. Aos operadores de aeronaves, a empresa orienta que façam a consulta sobre a disponibilidade de combustível na origem e no destino do voo programado", destacou a nota.

Em contato com atendimento do aeroporto de Congonhas, da zona sul de São Paulo, a reportagem foi informada que somente alguns voos estão atrasados neste sábado, 26, vindos de Brasília e do Rio de Janeiro. Porém, não há a informação exata se é por falta de combustível ou imprevisto da empresa aérea.

A assessoria do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, afirmou que está com seu estoque de combustível no mínimo, e que realiza um plano de contingência para minimizar os transtornos causados aos passageiros. Hoje, dois voos foram cancelados.

Brasília. Nesta tarde, o aeroporto de Brasília foi abastecido por seis caminhões de combustível, cada um com 60 mil litros de querosene de aviação. Somado, esse volume representa 6,5% da capacidade total de armazenamento dos tanques do aeroporto. Antes de ser usado, a querosene terá de passar por teste de qualidade, já que a carga ficou parada na estrada por vários dias. Segundo o terminal da capital federal, o aeroporto registrou 58 voos cancelados, 63 pousos e 69 decolagens realizados no horário previsto e 20 voos atrasados entre a meia-noite e 15h deste de sábado.

Viracopos também receberá reforços. Um comboio de sete caminhões levando querosene sairá da Refinaria de Paulínia (Replan) escoltado pelo Exército no fim da tarde e deve chegar ao aeroporto no início da noite, informou a assessoria de imprensa do aeroporto. Depois do abastecimeno, os caminhões retornarão à Replan para se preparar para uma nova entrega de querosene em Viracopos durante a madrugada. Com as duas reposições, a operação neste aeroporto estará garantido pelos próximos dois dias, segundo informou a assessoria. Até o momento, seis voos foram cancelados neste sábado devido à restrição de operação em outros aeroportos. Decreto nacional, publicado no Diário Oficial da União, autoriza o emprego das Forças Armadas no contexto da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) até o dia 4 de junho.

A companhia aérea Latam usou uma aeronave de grande porte para carregar por contra própria combustível de São Paulo para Brasília. O avião transportou 40 toneladas de querosene de aviação que será retirado dos tanques do Boeing 777 para, então, abastecer outros aviões da empresa que estão parados na capital federal. "A companhia trabalha para minimizar os impactos da restrição de abastecimento de combustível", cita a companhia aérea em nota. Na ida, a aeronave também levou 385 passageiros que esperavam entre Guarulhos e Brasília e, na volta, outros 385 pessoas entre a capital federal e o aeroporto paulista.

Campo de Marte. A aviação particular também já sente os efeitos do sumiço dos combustíveis. O Campo de Marte, que recebe 90% dos voos de táxis aéreos em São Paulo deve ficar sem combustível ainda na tarde desta quinta-feira, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Táxi Aéreo Jorge Bittar. Dos três fornecedores do aeroporto, apenas um ainda tem gasolina de aviação, bastante utilizada por aviões de pequeno porte. "O fornecimento de querosene também deve acabar em breve", completa Bittar.

As principais companhias aéreas de voos comerciais domésticos já cancelaram alguns voos neste sábado.

Confira:

Gol Linhas Aéres

A companhia aérea Gol informou que neste sábado tinha quatro voos já cancelados:

Nº Voo Origem Destino G3 1810 Recife Fortaleza G3 1823 Fortaleza Natal G3 1844 Recife Fernando de Noronha G3 1845 Fernando Noronha Recife G3 1838 Natal Fortaleza G3 1809 Forteleza Salvador

Latam

LATAM Airlines Brasil comunicou o cancelamento de 50 voos. São eles: LA3585 Rio Branco-Brasília, LA3183: Rio Branco-Brasília, LA3794: Brasília-Porto Alegre, LA3451: Porto Alegre-Brasília, LA3822: Brasília-Teresina, LA3841: Teresina-Brasília, LA3358: Guarulhos-João Pessoa, LA3359: João Pessoa- Guarulhos, LA3118: Congonhas-Recife, LA3458: Recife-Congonhas, LA 3810 Brasília-Cuiabá, LA 3675 Cuiabá-Brasília, LA 3305 Brasília-São José dos Campos, LA 3075 São José dos Campos-Brasília, LA 4714 Brasília-Manaus, LA 3136 Manaus- Brasília, LA 3832 Brasília-João Pessoa, LA 3993 João Pessoa-Brasília, LA 4787 Brasília- Palmas, LA 3322 Palmas – Brasília, LA 3216 Brasília- Confins, LA 4764 Confins-Brasília, LA 3057 Brasília - Porto Alegre, LA 4637 Porto Alegre- Brasília, LA 3352 Brasília-Viracopos, LA 4768 Viracopos-Brasília, LA 3818 Congonhas-Brasília, LA 3786 Brasília-Curitiba, LA 4146 Curitiba- Congonhas, LA 4508 Guarulhos-Brasília, LA 4704 Brasília-Vitória, LA 3172 Vitória-Guarulhos, LA 3986 Brasília-Fortaleza, LA 3472 Fortaleza-Brasília, LA 3376 Brasília-Maceió, LA 3506 Maceió-Galeão, LA 4598 Galeão-Maceió, LA 4794 Maceió-Brasília, LA 3416 Brasília-Recife, LA 3282 Recife-Brasília, LA 3455 Brasília-Recife, LA 3997 Recife –Brasília, LA 3704 Congonhas-Brasília, LA 3173 Brasília- Congonhas, LA 3642 Campo Grande- Congonhas, LA 3790 Palmas-Brasília, LA 3529 Macapá-Brasília, LA 3623 Guarulhos - Recife, LA 4755 Recife - Guarulhos e LA 3363 Maceió - Porto Alegre.

Passageiros com partidas, chegadas ou conexões domésticas programadas para hoje este sábado, 26, nos aeroportos de Brasília e Confins podem alterar seus voos sem a cobrança de taxa de remarcação e das diferenças tarifárias da passagem para nova data, sem multas, de acordo com a disponibilidade.

Azul

A Azul Linhas Aéreas informou o cancelamento de 15 voos neste sábado. O serviço de ônibus gratuito oferecido aos passageiros para o Aeroporto de Viracopos também está suspenso neste sábado e domingo, 27.

Nº Voo Origem Destino AD4955 Cuiabá Rondonópolis AD5191 Rondonópolis Cuiabá AD4049 Juazeiro do Norte Recife AD4194 Recife Juazeiro do Norte AD4390 Cuiabá Ji-Paraná AD4391 Ji-Paraná Cuiabá AD2630 Cuiabá Vilhena AD2633 Vilhena Cuiabá AD4166 Cuiabá Sinop AD5717 Sinop Cuiabá AD4961 Cuiabá Goiânia AD4382 Recife Maceió AD4411 Maceió Recife AD2461 Recife João Pessoa AD2897 João Pessoa Recife

Avianca

A Avianca Brasil comunicou o cancelamento de 27 voos neste sábado e nove voos neste domingo.

Nº Voo Origem Destino 6279 Recife Galeão 6170 Congonhas Brasília 6000 Congonhas Santos Dumont 6001 Santos Dumont Congonhas 6042 Guarulhos Salvador 6160 Florianópolis Brasília 6189 Brasília Guarulhos 6047 Santos Dumont Guarulhos 6026 Congonhas Santos Dumont 6234 Santos Dumont Brasília 6027 Santos Dumont Congonhas 6237 Brasília Santos Dumont 6278 Galeão Recife 6216 Galeão Brasília 6219 Brasília Galeão 6300 Brasília Recife 6143 Recife Salvador 6321 Salvador Brasília 6222 Brasília Aracajú 6223 Aracajú Brasília 6326 Brasília Ilheús 6326 Ilheús Salvador 6327 Salvador Ilheús 6327 Ilheús Brasília 6306 Brasília Maceió 6307 Maceió Brasília 6212 Galeão Salvador 6211 Salvador Galeão 6279 Recife Galeão 6217 Brasília Galeão 6230 Santos Dumont Brasília 6284 Congonhas Galeão 6033 Santos Dumont Congonhas 6006 Congonhas Santos Dumont 6233 Brasília Santos Dumont 6285 Galeão Congonhas

/ COLABOROU VICTORIA ABEL, ESPECIAL PARA 'O ESTADO'