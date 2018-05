Greve dos caminhoneiros: confira a situação nos Estados

Os protestos dos caminhoneiros continuam pelo sexto dia seguido em vários Estados do Brasil. O acordo anunciado pelo governo na quinta-feira, 24, não foi capaz de desmobilizar a categoria, que bloqueia rodovias desde segunda-feira, 21. Como uma possível medida para o impasse, o presidente Michel Temer acionou as forças de segurança nacionais para desbloquear rodovias.

SIGA AO VIVO: Greve dos caminhoneiros chega ao 6º dia

A paralisação impactou diversos serviços do País, como aeroportos, educação, saúde e transporte. Itens faltaram em restaurantes, supermercados e a busca por combustível nos postos de gasolina tem ficado cada vez mais frustrada, uma vez que os estabelecimentos começaram a ficar sem o produto.

Confira abaixo as consequências dessa paralisação nos Estados brasileiros:

São Paulo. Além da capital, outras 27 cidades do Estado de São Paulo decretaram estado de emergência devido ao desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. As rodovias registram bloqueios em diferentes pontos, onde os caminhoneiros deixam apenas uma faixa livre.

No oeste do Estado, mais de 1,5 mil caminhoneiros ocupam 30 trechos de importantes rodovias. Eles estacionaram carretas e caminhões no acostamento da Raposo Tavares – no trecho entre Presidente Prudente e Presidente Venceslau –, Assis Chateaubriand e Comandante João Ribeiro de Barros, além de estradas no Pontal do Paranapanema.

Em Presidente Prudente, a Polícia Rodoviária informou que a manifestação é pacífica e, até agora, "sem incidentes", com trânsito livre para carros, ambulâncias e ônibus. De acordo com Lourivalter Gonçalves, de 62 anos, sócio da Rede Prudentão de Postos, que mantém 12 postos na cidade, e ex-vice presidente regional do Sincopetro, resta pouquíssima gasolina em poucos postos: "Talvez uns três, no máximo, quatro."

As cidades de Bauru, Botucatu, Borborema e Paraguaçu Paulista decretaram estado de emergência, sendo que Borborema está totalmente sem gasolina, etanol e diesel. Em Botucatu, a Prefeitura dá atenção especial a serviços prioritários, como transporte escolar, merenda, Samu e Guarda Civil Municipal, que conta neste fim de semana com quatro viaturas nas ruas. Paraguaçu Paulista prioriza a coleta de lixo, segurança pública e defesa civil. Em Bauru, a maior cidade da região, a Prefeitura também decidiu dar atenção especial aos serviços essenciais. O Corpo de Bombeiros da cidade, que atende quase 70 municípios da região, informou que está economizando combustíveis.

Rio de Janeiro. Devido à falta de combustível, os cariocas amanheceram sem BRT, com menos barcas para Niterói e menor oferta de ônibus. Os articulados voltarão a circular só quando a distribuição de combustível for restabelecida, e a CCR Barcas já havia informado que desenvolveu um plano de emergência para vigorar até segunda-feira, 28.

O governador do Estado, Luiz Fernando Pezão (MDB), disse em entrevista ao RJTV, da TV Globo, que este sábado, 26, é um "dia decisivo" nas negociações do governo federal com os caminhoneiros e que acredita que a situação nas estradas se resolva até amanhã. Ele defendeu ação "mais forte" das forças de segurança para garantir a saída de combustível de refinarias e informou que a polícia está escoltando caminhões que deixam a Reduc, na Baixada Fluminense.

Brasília. Alguns postos da capital federal começaram a receber combustível na tarde deste sábado. Por volta das 14 horas, um caminhão da BR Distribuidora chegou ao posto de combustível no Eixo W, na altura da quadra 203 Norte, escoltado por uma viatura da Polícia Federal. O local estava fechado e, por isso, não havia movimento. Assim que os primeiros motoristas perceberam a chegada do caminhão, começou-se a formar uma fila para abastecer naquele local.

Rio Grande do Sul. Trabalhadores da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), unidade da Petrobrás instalada em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, cruzaram os braços no turno de 8 horas às 16 horas deste sábado em solidariedade ao movimento, informou o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS).

Segundo a assessoria de imprensa da Petrobras, a operação não foi afetada. Isso porque os funcionários do turno anterior, de meia-noite às 8 horas, assumiram os trabalhos. A diretora de comunicação do Sindipetro-RS, Élida Maich, informou que a paralisação foi decidida por cerca de 70 petroleiros reunidos na porta da Refap, na entrada do turno das 8 horas.

Florianópolis. O prefeito da cidade conseguiu liberação de combustível para ônibus. Após uma negociação, os manifestantes aceitaram liberar 30 mil litros de combustível para o transporte da capital de Santa Catarina. A liberação do combustível será suficiente para garantir o transporte até segunda-feira, 28, segundo o município. O desabastecimento no transporte público da cidade é sentido desde quinta-feira. Na sexta, os ônibus circularam com horário reduzido e alguns veículos chegaram a deixar passageiros pelo caminho depois de faltar combustível.

Ceará. Quatorze bloqueios de BRS foram registrados no Ceará neste sábado, 26. São oito na 116, dois na 222, dois na 020, um na 304 e um na 402. Os bloqueios estão em Fortaleza, Eusébio, Chorozinho, Russas, Tabuleiro, Alto Santos, Brejo Santo, Penaforte, Sobral, Tiangua Itapipoca Taua Maracanau e Aracaju. Em Fortaleza, a previsão é que o estoque de combustíveis seja suficiente até este domingo, 27. Cerca de 30 dos 200 postos já estão zerados, e as filas nos que ainda têm gasolina, diesel e álcool são grandes.

Bahia. Nas imediações de Vitória da Conquista há apenas um local de manifestações de caminhoneiros, no km 814 da BR-116, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No interior do Estado, todos os cerca de 2.800 postos de combustíveis estão sem estoque, segundo o Sindicombustíveis, que representa a categoria das empresas de revenda. Em Ilhéus, por conta disso, só estão pousando aviões que tenham condições de seguir viagem sem abastecer.

Em Amargosa, no Recôncavo, a Prefeitura decretou nesta sexta-feira, 25, situação de emergência, em decorrência da greve dos caminhoneiros, principalmente pela falta de combustíveis nos postos. "A medida busca resguardar serviços que são plenamente essenciais, como coleta de lixo, segurança pública, serviços de urgência e emergência através de ambulâncias, entre outros, e para evitar o colapso de atendimento em áreas imprescindíveis para a população", diz comunicado oficial.

Amazonas. Nesta sexta-feira, 25, o presidente do Sindicato dos Feirantes de Manaus, Davi Lima da Silva, disse que a partir de segunda-feira, 28, faltará produtos nas feiras, principalmente cebola, batata e tomate. Esses itens estão com preços elevados e são os mais vendidos no Estado. Em nota, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), órgão responsável pelas feiras do Amazonas, desmentiu os feirantes e afirmou que não há escassez de produtos regionais e que o estoque é suficiente para atender a demanda da população neste fim de semana. A nota, no entanto, confirma que pode haver aumento no valor dos produtos.

/Sandro Villar, Lauriberto Braga, Mário Bittencourt, Fábio Bispo e Kleiton Renzo, especiais para o Estado, Vinicius Neder, Fernando Nakagawa