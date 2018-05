Greve dos caminhoneiros pode antecipar paralisação de petroleiros

RIO - Dirigentes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) farão uma reunião neste sábado, 26, para discutir se a categoria se unirá aos caminhoneiros em greve, nas próximas semanas. Há duas semanas, a FUP aprovou greve por tempo indeterminado, mas sem definir uma data de início. Segundo o coordenador-geral da FUP, José Maria Rangel, os protestos nas estradas podem acelerar o cronograma de atividades de greve definido pela entidade.

A FUP divulgou um calendário que previa a definição da data de início da greve para o próximo dia 12, mas isso pode ser antecipado. “Vamos fazer algumas reavaliações”, disse Rangel, se referindo à reunião deste sábado.

Segundo o líder sindical, o movimento dos caminhoneiros “jogou luz” sobre a política de preços da Petrobrás, assunto que vem sendo tratado pela FUP “há bastante tempo”. “A questão central nos preços dos combustíveis não são os tributos, é a política do Pedro Parente”, disse Rangel, se referindo ao presidente da Petrobras.

Mais cedo, trabalhadores da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), unidade da Petrobras instalada em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, cruzaram os braços no turno de 8 horas a 16 horas, informou o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS).

Segundo Rangel, a paralisação faz parte do cronograma de greve da FUP, que dedicou a semana do dia 21 ao 24 a “mobilização e agitação”. O coordenador-geral da FUP informou que, ao longo da semana, houve paralisações semelhantes nas refinarias Reduc, no Rio, e Regap, em Minas Gerais.

A assessoria de imprensa da Petrobrás informou mais cedo que a operação da Refap não foi afetada neste sábado. Isso porque os trabalhadores do turno anterior, de meia-noite às 8 horas, assumiram os trabalhos. Segundo a Petrobrás, há bloqueios em várias refinarias, mas nenhuma unidade teve impacto na operação de produção.