Greve faz palavra 'caminhoneiros' ganhar força nas redes sociais

A greve dos caminhoneiros foi o assunto que tomou as redes sociais na última semana. Segundo levantamento da consultoria Bites, foram 2,6 milhões de posts com sobre o tema até as 12h30 deste domingo, 27. Esse volume concentra 94% de tudo o que se publicou com as palavras “caminhoneiros” e “caminhoneiro” ao longo dos últimos 12 meses.

No que se refere aos artigos publicados em veículos de mídia, os caminhoneiros foram assunto de 34,7 mil artigos – ou 74% de todas as publicações sobre o assunto ao longo dos últimos 12 meses.

A hashtag #vemprarua, que ganhou destaque na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, também retornou às redes sociais nesta semana – com 17.521 menções. Outra hashtag, #brasilnarua, apareceu em 75,1 mil posts até agora.

