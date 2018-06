Greve geral na Argentina faz companhias aéreas cancelarem voos

A greve geral na Argentina, convocada nesta segunda-feira, 25, teve impactos nos voos que partem ou tem o país como destino. A paralisação foi organizada por uma das maiores centrais sindicais da Argentina - a Confederação Geral do Trabalho (CGT) - e teve a adesão de sindicatos do setor aéreo.

+ Ajuda do FMI abala imagem de Macri

A Latam cancelou todos os voos que partiriam do Brasil para o país vizinho para este dia, assim como os voos programados da Argentina rumo ao Brasil. A companhia, que nasceu com a fusão da LAN Chile e da TAM do Brasil, informou que os passageiros podem solicitar o reembolso do valor do bilhete adquirido, alterar a rota da viagem, ou pedir a reprogramação do voo sem custos ou sanções num período de 15 dias.

#AtentosPasajeros: En virtud del paro nacional anunciado para el 25 de junio, la compañía ha debido cancelar sus vuelos desde y hacia Argentina. Sugerimos reprogramar su vuelo a través de las siguientes vías https://t.co/pwuEKgj4mG — LATAM Argentina (@LATAM_ARG) 22 de junho de 2018

A empresa argentina Aerolíneas, que atua em parceria com a Gol no Brasil, informou que os passageiros que desejem reembolsar seus tickets, poderão fazer por meio do mesmo canal que utilizaram para a compra. A empresa sugere que as alterações em reservas seja feita a partir de amanhã, já que o atendimento ao cliente durante o dia da greve poderá ser afetado.

A Gol informou que, em função da paralisação, todos os voos operados pela companhia entre Brasil e Argentina no dia 25 foram cancelados, mas foram criados novos voos para atender a demanda.

Os passageiros impactados por estes cancelamentos poderão procurar a companhia para remarcar suas viagens, sem a cobrança de taxas e de acordo com a disponibilidade. Ou ainda, solicitar reembolso ou crédito integral de suas passagens pelos canais de atendimento.

Em função da greve, sete voos da Azul que operam entre o país vizinho, Navegantes (SC) e Belo Horizonte (MG) também foram cancelados. A companhia afirma que reacomodou os clientes em outras operações da própria empresa.

Veja abaixo os Canais de Atendimento das companhias aéreas:

GOL

Site: www.voegol.com.br

Central de Atendimento: 0300 115 2121 e 0800 704 0465

Voos extras:

DIA 25/JUNHO

G3 9002 GIG 22:00 01:30 EZE

G3 9006 GRU23:0002:00 EZE

DIA 26/JUNHO

G3 9003 EZE 03:00 06:30 GIG

G3 9004 GIG 08:00 10:50 REC

G3 9005 REC 11:30 14:45 GRU

G3 9007 EZE 03:30 06:30 GRU

G3 9008 GRU15:45 18:45 EZE

AZUL

Centrais: 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas), 0800-887-1118 (demais localidades) e +54 11 5984-5178

Confira abaixo a lista dos voos cancelados:

AD8763 - Buenos Aires/Belo Horizonte (25/6)

AD8760 - Belo Horizonte/Buenos Aires (25/6)

AD8761 - Buenos Aires/Belo Horizonte (25/6)

AD8734- Navegantes/Buenos Aires (25/6)

AD8735 - Buenos Aires/Navegantes (25/6)

LATAM

Centrais: 0810-9999-526 (na Argentina), para 4002-5700 (nas capitais brasileiras) ou 0300-570- 5700 (nas demais localidades do Brasil)