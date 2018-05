Greve: petroleiras defendem liberdade de preços e criticam tabelamento

Representante das petroleiras, entre elas a Petrobrás, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) publicou nota na qual defende a atual política de preços livres praticada pela estatal. Segundo a entidade, "uma solução que envolva eventual tabelamento de preços significa, na prática, um ônus para os contribuintes", com consequências "catastróficas a longo prazo". A posição das companhias petroleiras é que a prática de preços livres no mercado de combustíveis é transparente e está alinhada com os principais mercados globais.

O IBP destaca ainda que o preço nos postos de gasolina é composto por uma carga de impostos no âmbito dos governos estaduais e federal. "Desta maneira, a solução para a atual crise somente será encontrada através do envolvimento das esferas governamentais, dada a relevância da carga de impostos. Estamos monitorando e apoiando o desbloqueio de todas as vias emergenciais para manutenção dos serviços mínimos de apoio a população", afirmou.

No acordo fechado com os representantes dos caminhoneiros em greve, o governo federal propôs o congelamento do preço do litro do diesel no valor de R$ 2,10, pelo prazo de 30 dias. A Petrobrás, no entanto, continuará com sua política de reajustar os preços na refinaria seguindo a oscilação do mercado internacional e o câmbio. Passados 15 dias, se for fixado um preço superior aos R$ 2,10, a diferença será bancada pelo caixa da União.

Também foi eliminada a cobrança da Cide sobre o Diesel, o que vai provo a redução de R$ 0,05 na bomba - a taxa representa 1% do preço do combustível.

